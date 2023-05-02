نائب لبناني يدعو لاشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية

دعا النائب اللبناني، رئيس لجنة الإدارة والعدل، جورج عدوان، الدول العربية إلى اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأكد عدوان أن "موضوع النازحين وطني والجميع معني به، وكمجلس نيابي علينا وضع كل القوانين التي تمنع كل أشكال الدمج، ويجب التعاون مع الجميع"، مشددا على "أننا سنضع كل الضوابط القانونية لمنع دمج النازحين السوريين وغيرهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى".

رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان:

- موضوع النازحين وطنيّ والجميع معنيّ به، وكمجلس نيابي علينا وضع كلّ القوانين التي تمنع كلّ أشكال الدّمج، ويجب التعاون مع الجميع — Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) May 2, 2023

وأضاف: "نتمنى على الدول العربية اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية".

نتمنّى على الدول العربيّة اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية — Georges Adwan Official (@GeorgesAdwan) May 2, 2023

المصدر: RT