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نائب لبناني يدعو لاشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية

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نائب لبناني يدعو لاشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية
AFP
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دعا النائب اللبناني، رئيس لجنة الإدارة والعدل، جورج عدوان، الدول العربية إلى اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأكد عدوان أن "موضوع النازحين وطني والجميع معني به، وكمجلس نيابي علينا وضع كل القوانين التي تمنع كل أشكال الدمج، ويجب التعاون مع الجميع"، مشددا على "أننا سنضع كل الضوابط القانونية لمنع دمج النازحين السوريين وغيرهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمى".

وأضاف: "نتمنى على الدول العربية اشتراط عودة النازحين إلى بلدهم قبل عودة سوريا إلى الجامعة العربية".

المصدر: RT

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