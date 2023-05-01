تحركات في البرلمان المصري لحماية رعاياه المتوجدين في السودان وخاصة الطلبة

شهدت جلسات البرلمان المصري مناقشات عاجلة، ومطالبات باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين المصريين المتواجدين في السودان.

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وطالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، الحكومة، باتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان بصفة عامة، والطلاب المصريين من الدارسين بالجامعات السودانية، خاصة مع اقتراب موعد امتحاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة بالسودان للحفاظ على مستقبلهم التعليمي.

وتساءلت "الجزار"، في طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد.

كما تساءلت عن الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحفاظ على مستقبل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، خاصة مع اقتراب موعد امتحاناتهم، مؤكدة ضرورة وضع مجموعة من البدائل لدراستها والعمل على تنفيذها، بما فيها خطة إجلاء عاجلة إذا لزم الأمر ووفقًا للموقف والمستجدات على الأرض وبعد فتح المطارات والحدود البرية المغلقة حالياً، مع دراسة إمكانية أداء هؤلاء الطلاب للامتحانات داخل مختلف الجامعات المصرية.

وطالبت النائبة، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، واستدعاء وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والهجرة للرد على تساؤلاتها.

المصدر: الشروق