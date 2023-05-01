قرار عاجل تجاه الأم آكلة طفلها بعد قتله والكشف عن تفاصيل مثيرة

قررت جهات التحقيق في مصر عرض الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء على مصلحة الطب الشرعي.

إقرأ المزيد

وقررت جهات التحقيق تحويلها للطب الشرعي لسحب عينة دم من الأم المتهمة بقتل طفلها لأجل تحليل الحامض النووي (DNA) وذلك للتأكد من مطابقتها للطفل المقتول، وكذا إعداد تقرير عما إذ كانت هناك إصابات قد حدثت للأم المتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

وكانت تحقيقات جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس، التي أجرتها في الجريمة البشعة التي شهدتها قرية أبو شلبي التابعة لنطاق مركز شرطة فاقوس في الشرقية، كشفت عن أن الأم المتهمة تدعى هناء م، 37 سنة، قد أقدمت على قتل طلفها سعد م س، البالغ من العمر نحو خمس سنوات، وتقطيع جثته إلى أشلاء.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة باستخدام سلاحين لقتل المجني عليه ومحاولة التخلص من جثته داخل منزلها، حيث شكلت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس فريقين انتقل أحدهما إلى مسرح الجريمة رفقة الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد تمام التحفظ على مسرح الجريمة، حيث تمت معاينته بدقة على مدار ساعات متواصلة عُثر خلالها على كافة أشلاء وأجزاء جثة المجني عليه، وكذا عُثر على سلاحي الجريمة وآثار لها بكافة أرجاء المسكن.

فيما كشفت المعاينة عن الكيفية التي حاولت المتهمة بها إخفاء الأشلاء والعبث في هويتها، فيما اختص الفريق الثاني باستجواب المتهمة التي أقرت بتفصيلات ارتكابها الجريمة وبواعثها وراء ارتكابها وقصدها منها وكيفية تخطيطها وتنفيذها هذا المخطط، وأجرت محاكاة لكيفية ارتكابها الجريمة بمسرح الواقعة، فيما سأل الفريق ذاته الشاهد الذي اكتشف الواقعة بعدما حاولت المتهمة إثناءه مرتين عن التواجد في مسرح الجريمة يوم اكتشافها.

المصدر: القاهرة 24