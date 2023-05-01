العراق.. إحالة متهم بـ "سرقة القرن" إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد

أفاد مصدر حكومي عراقي، اليوم الاثنين، بإحالة أحد المتهمين بـ "سرقة القرن" إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

وذكر المصدر لـ RT أن "ضياء الموسوي اللواء في جهاز المخابرات العراقي المقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمكتب رئيس الحكومة العراقية".

وأضاف أن "الموسوي أحد المقربين من الكاظمي وقدم معلومات عن شخصيات في مكتب الكاظمي لتورطها بسرقة القرن".

وقبل أسابيع عاد ضياء الموسوي إلى العراق بعد أن هرب منه قبل أن يسلم نفسه للسلطات العراقية.

المصدر: RT