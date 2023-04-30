مصر.. تعديل مدة الدراسة في كليات الطب لتصبح 5 سنوات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية، اليوم الأحد، تعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة ليصبح 5 سنوات، يعقبها سنتان تدريب إجباري في مواقع العمل.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات المصرية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اعتماد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة (154) من قانون تنظيم الجامعات، واستبدالها بالنص التالي: مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في الطب والجراحة 5 سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المُعتمدة يعقبها سنتان للتدريب الإجباري في مواقع العمل التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

كما وافق المجلس على مقترح اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري (الامتياز) للصيادلة، والذي سيتم تنفيذه لأول مرة، بعد نهاية العام الدراسي المقبل 2023-2024.

ووافق المجلس أيضا على إعادة هيكلة برنامج إعداد المعلم بكليات التربية في ضوء التوجه إلى زيادة فترة التدريب الميداني في مدارس التعليم الأساسي، لتزويد الطلاب بالجدارات اللازم توافرها فيهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

ووافق المجلس على التحاق طلاب الجامعات الحكومية - الذين استنفذوا مرات الرسوب - بالجامعات التكنولوجية، وكذلك التحويل من جامعة حكومية لجامعة تكنولوجية، مع الالتزام بالضوابط والقواعد ذات الصلة لضمان الجدية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، وجه وزير التعليم العالي بضرورة استعداد جميع الجامعات والمعاهد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، وفقا للأجندة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد الوزير على أهمية استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ للقضاء على الأمية، مشيدا بالجهود المبذولة من قِبل الجامعات في هذا الملف الهام.

المصدر: القاهرة 24