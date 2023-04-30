قناص في بيت قائد تاريخي للبلاد.. قوات الدعم السريع تعلن تعرضها للرصاص

أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان تعرضها في مكان تمركزها بهيئة الإذاعة والتلفزيون لهجوم من قناصة من أعلى منزل الإمام الراحل الصادق المهدي وقد تمت ملاحقته إلا أنه فر هاربا.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان لها: "تعرضت قوات الدعم السريع في مكان تمركزها بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إلى هجوم من قناصة اتضح أنه كان متواجدا في أعلى منزل الإمام الراحل الصادق المهدي فتمت ملاحقته إلا أنه فر هاربا".

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وأضاف البيان: "بعد تفتيش مكان تواجد القناص داخل المنزل تم العثور على أسلحة مختلفة تبين بعد التحري والتدقيق أنها تتبع للحرس الخاص بالإمام الراحل وقد تم استلامها بصورة رسمية بواسطة قائد قوة الحرس الخاص المقدم بشرى الصادق الصديق المهدي، وذلك وفق الإجراءات الرسمية والضوابط المتبعة بأورنيك ( 12 س).

وأكدت الدعم السريع أن هذا التوضيح يأتي منعا لأي استغلال سيء تستخدمه جهات تسعى للوقيعة بيننا وبين قادة ورموز المجتمع والأسر السودانية.

المصدر: قوات الدعم السريع