قرقاش: الإمارات تدعم المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي في السودان

قال المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن بلاده حريصة على خروج السودان من الأزمة التي يشهدها.

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وأوضح قرقاش في تغريدة على "تويتر" أن "اتصال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان والتأكيد على ضرورة تغليب الحكمة ينطلق من قناعة الإمارات بأهمية الحوار والحل السلمي، وحرصها على خروج السودان من أزمته والعودة إلى مسار التنمية والاستقرار".

وأضاف أن "الإمارات تواصل جهودها لدعم كافة المبادرات السياسية الرامية إلى إيجاد حل توافقي يجنب الشعب السوداني الشقيق ويلات الحرب والانقسام، وذلك بما ينسجم مع منهجها الداعم للحلول السلمية والرافض لمبدأ اللجوء للقوة لحل أي أزمة، فمسار الحرب لن يفضي إلا إلى المزيد من التصعيد والاقتتال".

المصدر: RT