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السودان.. إعلان عطلة رسمية حتى إشعار آخر في ولاية الخرطوم

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السودان.. إعلان عطلة رسمية حتى إشعار آخر في ولاية الخرطوم
السودان
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أعلنت حكومة ولاية الخرطوم منح الموظفين عطلة رسمية حتى إشعار آخر، على خلفية الاشتباكات التي تشهدها العاصمة السودانية.

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وأصدرت الأمانة العامة لحكومة ولاية الخرطوم، أمس السبت، منشورا إداريا حددت فيه نهاية عطلة عيد الفطر، حيث كان من المقرر أن يزاول الموظفون أعمالهم اعتبارا من اليوم الأحد.

وقالت: "نسبة للظروف الأمنية التي تعيشها ولاية الخرطوم وتقديرات حكومة الولاية، تعلن الأمانة العامة للحكومة أن يكون كل العاملين بوحدات الولاية المختلفة في عطلة رسمية لحين إشعار آخر".

وأوضحت الأمانة أن ذلك "لا يشمل غرف عمليات إدارة الأزمة وإدارات المرافق الخدمية الحيوية بالوزارات والمحليات".

وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بخرقها.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة حميدتي.

المصدر: وكالة أنباء السودان

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