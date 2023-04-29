ضبط كميات من الأسلحة والذخائر خلّفها "داعش" في مناطق بريف درعا جنوبي سوريا

بعد متابعة أعمال التمشيط وبالتعاون مع الأهالي، تمكنت الجهات المختصة من ضبط كميات من الأسلحة والذخائر في عدة مناطق بريف درعا جنوبي سوريا، وتبين أنها من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة بدرعا أنه "خلال متابعة أعمال تمشيط ما تبقى من مناطق ومزارع في محيط المدن والبلدات بريف درعا، وبالتعاون مع الأهالي تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش".

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وشملت الأسلحة والمضبوطات على "بنادق آلية ورشاشات متوسطة وثقيلة وقواذف (أر بي جي) ومدافع هاون وقنابل يدوية وقذائف متنوعة وكميات كبيرة من الذخيرة الخاصة بهذه الأسلحة".

هذا وأكد المصدر أن "الجهات المختصة مستمرة في عملها في ملاحقة الإرهابيين وتمشيط المناطق المحررة من الإرهاب لنزع المفخخات والأسلحة، حفاظاً على حياة الأهالي الذين يتعاونون معهم للعثور على مخابئ الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون ضد المدنيين ونقاط الجيش العربي السوري قبل اندحارهم من المنطقة".

المصدر: تاس