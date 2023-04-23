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مقتل جندي سوري خلال التصدي لمجموعة إرهابية بريف درعا الشمالي

أخبار العالم العربي

مقتل جندي سوري خلال التصدي لمجموعة إرهابية بريف درعا الشمالي
Globallookpress
درعا، جنوب سوريا، أرشيف
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بمقتل جندي سوري خلال التصدي لاعتداء مجموعة إرهابية في ريف درعا الشمالي، جنوب سوريا.

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وقالت الوكالة إن "وحدة من القوات المسلحة العاملة في بلدة الحارة بريف درعا الشمالي تصدت لاعتداء إرهابي شنته مجموعة إرهابية، ما أسفر عن استشهاد عسكري، ومقتل إرهابيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين".

ونشرت "سانا" صورا للإرهابيين اللذين قتلا، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

مقتل جندي سوري خلال التصدي لمجموعة إرهابية بريف درعا الشمالي
سانا

مقتل جندي سوري خلال التصدي لمجموعة إرهابية بريف درعا الشمالي
سانا

المصدر: سانا

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