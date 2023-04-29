طالبة مصرية أصيبت جراء اشتباكات السودان تعاني من وضع صحي حرج

كشفت سارة سمير والدة الطالبة المصرية مي عوض والتي أصيبت في السودان، عن حالتها الصحية.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أشارت سارة سمير، إلى أن ابنتها وصلت مصر الجمعة على أن تخضع لجراحة عاجلة وسريعة صباح الأحد.

وكانت الطالبة قد خضعت لعملية جراحية في السودان، بعد أن ظلت 5 أيام دون إسعاف نتيجة الاشتباكات الدائرة. وقالت أم الطالبة أن "العملية كانت غير مجدية.. وفقط كانت لإنقاذ حياتها".

وأوضحت أن الاستشاري في مصر أبلغ الأسرة بوجود أخطاء في الجراحة بالسودان وان هناك احتمال بوجود التهاب شديد قد يؤدي لبتر القدم، بسبب تفتت اللحم والعظم معا.

المصدر: "القاهرة 24"