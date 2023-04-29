مصر.. جهود مكثفة في محافظة أسوان لدعم القادمين من السودان عبر موقف كركر الدولي

تبذل السلطات المصرية جهودا مكثفة في محافظة أسوان لتقديم الدعم للسودانيين ومواطني مختلف الجنسيات القادمين عبر موقف كركر الدولي، إثر الأزمة التي يشهدها البلد الجار.

هذا وأكد محافظ أسوان أشرف عطية، تقديم أوجه الدعم للوافدين من دولة السودان الشقيقة سواء المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محافظ أسوان في بيان صحفي إنه تم تكليف الجهات المعنية بتهيئة الأجواء وتوفير الإمكانيات بالموقف البري الدولي بكركر جنوب مدينة أسوان، لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية في احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان، حيث تتم المتابعة دقيقة بدقيقة لأي مستجدات للتدخل الفوري معها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بجانب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات الأمنية لتوفير الحافلات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية - التي يشرف عليها المحافظ - تقوم بالمتابعة اللحظية للحد من أي محاولات لاستغلال الوافدين داخل الموقف الدولي بكركر بالتنسيق مع مسؤولي المرور والمواقف والمختصين، وبالتوازي تم توفير مطبخ كامل بجميع التجهيزات لتقديم وجبات ساخنة وخفيفة للأخوة الأشقاء من السودانين والمصريين وجميع الجنسيات، فضلا عن توفير 8 محلات، وكافتيريا ومطعم لتقديم الخدمات المختلفة، وأيضاً تجهيز خزان من المياه المثلجة سعة 2000 لتر.

كما جرى تكليف مسؤولي الصحة بتوفير عيادة متنقلة داخل الموقف الدولي، بجانب قيام فريق "الملاريا وناقلات الأمراض" بتنفيذ حملات تعقيم وتطهير بالموقف، وتوفير أكثر من 20 "سلة" لجمع القمامة والمخلفات وتوزيعها بكافة أرجاء الموقف وأماكن الانتظار.

ونوه المحافظ بالمشاركة المجتمعية الجادة من جانب مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، التي من بينها جمعية رسالة "نور على نور"، التي تقوم بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الأخرى بتقديم وتوفير خدمات متنوعة بمحيط معبر أرقين، منها الخدمات العينية وإمداد الوافدين من السودان بمعلومات عن الانتقال داخل مصر، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي، خاصة في ظل توافر مجموعات عمل تتحدث بـ 5 لغات بطلاقة للتعامل مع كل الجنسيات الوافدة، علاوة على قيام الشركة المصرية للمجمعات بتوفير الدعم من السلع التموينية بالجمعية المصرية بكركر.

المصدر: RT