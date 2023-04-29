الجيش السوداني: الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات واستمرار المتمردين في القصف العشوائي

أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في جميع المناطق العسكرية، حيث استمر إجلاء الرعايا عن طريق الخرطوم وبورتسودان، مع النجاح في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات.

وفي بيان له، أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في حسابه على "فيسيوك": "نجحت جهود لجنة أمن ولاية غرب دارفور في الحد من التوتر القبلي بين بعض المكونات الاجتماعية بالولاية، مع استمرار المتمردين في القصف العشوائي لمناطق في محيط القيادة ووسط الخرطوم وأم درمان".

وأضاف البيان: "بدأ فتح وحدات من شرطة الاحتياطي المركزي تدريجيا بمناطق جنوب الخرطوم وسيتوالى نزولها تدريجيا بمناطق العاصمة، وقد اشتبكت قواتنا مع المتمردين في مناطق الحلفايا وجنوب أم درمان وحققت عمليات التمشيط نجاحات في المنطقتين".

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وتابع البيان: "ما زال المتمردون مستمرين في محاولات دفع قوات من غرب البلاد، وقد جرى التعامل مع رتل معاد جنوب غرب جبرة الشيخ وتدمير حوالي 25 عربة وجار رصد التحركات".

ونوّه البيان أيضا بأنه في إطار استمرار نهج المتمردين في تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة، قاموا بنهب فرعي "بنك الخرطوم" بسوبا شرق والجريف شرق وكسر ونهب "بنك الخرطوم" فرع شارع العرضة، إضافة لنهب عدد كبير من المحال التجارية ببحري حتى المحطة الوسطى.

واختتم البيان بأن عمليات الهروب لا تزال مستمرة بين صفوف المتمردين، موضحا أن القيادة العامة تجدد تنويهها لأفرادهم بالنأي بأنفسهم عن التمادي في التمرد والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية بجميع المناطق والفرق للاستفادة من قرارات القائد العام بالعفو والانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

المصدر: القوات المسلحة السودانية