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الصحة السودانية: 4599 إصابة و528 وفاة جراء الاشتباكات المسلحة في البلاد

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الصحة السودانية: 4599 إصابة و528 وفاة جراء الاشتباكات المسلحة في البلاد
أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 4599 إصابة و528 وفاة في جميع مستشفيات السودان في الفترة من 15 وحتى يوم 27 أبريل بينما سجلت 7 إصابات بالخرطوم ولا يوجد أي حالة وفاة في مستشفياتها.

وذكرت الصحة الاتحادية ذلك في تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي خلال تلك الفترة، مشيرة إلى وجود هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم، وأن جملة الولايات التي تأثرت حتى يوم 27 أبريل  بلغ 12ولاية.

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أما بالنسبة لولاية غرب دارفور، فقد تسبب الصراع القبلي المسلح في تدمير مستشفى الجنينة الرئيسي ولوزارة الصحة وإتلاف ما بها من ممتلكات وعربات وأجهزة كما تسبّب في وفيات كبيرة لم يتم حصر تقرير نهائي بها.

إلى ذلك يجري التنسيق الآن مع الشركاء من المنظمات لإعادة تشغيل الخدمات الطبية بالولاية حال استتباب الأمور الأمنية.

وبخصوص الإمداد الطبي، أضاف التقرير أن هنالك ترتيبا مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الصحة لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم أساسية تمت مشاركتها معهم.

المصدر: وزارة الصحة السودانية

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