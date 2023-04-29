وزير: مصر تجري مباحثات مع دول بينها روسيا والهند والصين لاعتماد العملة المحلية بالاستيراد

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن اجتماعات تجري حاليا مع دول صديقة وخاصة روسيا والهند والصين، بشأن الاعتماد على العملة المحلية عند الاستيراد من الخارج.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي، أن الاعتماد على العملة المحلية سوف يقلل من الارتباط بالدولار.

وأوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 3.7 شهر أي حتى آخر أغسطس، كما قامت الوزارة بطرح المعكرونة حتى يقل الاستهلاك على الأرز حيث يصل الاحتياطي الاستراتيجي من المكرونة إلى 7 أشهر.

وأضاف، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 4.3 شهر، ومن الدواجن لأكثر من 8 أشهر.

المصدر: صدى البلد