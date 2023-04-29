البابا تواضروس: الكنيسة تخدم الوطن ولا تعمل بالسياسة

قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة على مدار قرون عديدة لا تعمل بالسياسة ورفضت تأسيس حزب قبطي وكل مجالات خدمتها هي خدمات روحية واجتماعية.

وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه مع صحفيي الملف القبطى، أن مصر بها 15 مليون قبطي بالداخل و2 مليون بالخارج، داعيا أن ينجي الله السودان من أزمتها الحالية.

وتابع أنه فى كل فترة من فترات أزمات الوطن يهاجر الأقباط خارج الوطن، مؤكدا أن الكنيسة بدأت الانتشار فى الكويت وكندا وأمريكا واستراليا وانجلترا ولندن خلال خبرية البابا كيرلس السادس حيث تأسست أول خمس كنائس قبطية فى العالم منذ عام 1962.

وذكر أن هناك كنائس في إفريقيا وفي أوروبا وفي أستراليا وأمريكا وكندا والمكسيك وأمريكا اللاتينية ويخدم خارج مصر 600 كاهن وأسقف وراهب ويوجد 10 أديرة قبطية خارج مصر، موضحا أنه بعد تأسيس الكنيسة بالخارج حافظ المسيحين على إيمانهم كأنهم في مصر وهذه أكبر خدمة قدمتها الكنيسة للوطن فالكنيسة بمثابة سفارة شعبية لمصر.

المصدر: اليوم السابع