حريق يلتهم كنيسة أثرية في مصر (صور)

نشب حريق ضخم، فجر اليوم السبت، في كنيسة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل وأبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط في أسيوط بمصر.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة فى إيبارشية صنبو وديروط، إن الحادث جاء نتيجة تسريب من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان.

وأضافت الكنيسة أن الحريق وقع في حوالي الساعة الرابعة فجرا، وقد التهم الكنيسة وملحقاتها بالكامل، حيث أنها مبنية من الخشب، وأيضا الكنيسة الأثرية التي تتكون من حوائط وسقف خشب.

وأوضحت الكنيسة، أنه تم إبلاغ الجهات المختصة وأسرعت على الفور سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن بدأ الجميع في عمله.

وأشار البيان إلى أنه لم تحدث أية خسائر لا في الأرواح، ولا في المنازل أو المدارس المجاورة للكنيسة، مشيدا بالجهود التي بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين المجاورين للكنيسة مسلمين ومسيحيين.

المصدر: المصري اليوم