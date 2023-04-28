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محمد بن راشد يرسم بتعيين نائبين أول وثان لحاكم دبي

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يرسم بتعيين نائبين أول وثان لحاكم دبي
Globallookpress
حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
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أصدر حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوما بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي.

كما تضمّن المرسوم رقم 21 لسنة 2023، تعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليهما من قبل صاحب السمو الحاكم.

إلى ذلك، أُلغى المرسوم رقم 5 لسنة 2008، على أن يُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: وام

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