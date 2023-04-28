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ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان

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ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان
السودان
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قالت نقابة أطباء السودان إن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 387 شخصا والإصابات إلى 1928 منذ بدء الاشتباكات.

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وأوضحت النقابة في تقريرها عدد 14 منذ بدء الاشتباكات، اليوم الجمعة، أنه يوجد العديد من الإصابات والوفيات غير المشمولة في حصرها، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وأفادت بوقوع العديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، حيث بلغ 74 وفاة ليومي 24-25 أبريل، فيما لم تتحصل النقابة بعد على حصر ليومي 26-27 أبريل ولا يوجد حصر لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة.

المصدر: RT

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