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الجيش السوداني ينشر صور طائرة الإجلاء التركية المستهدفة

أخبار العالم العربي

الجيش السوداني ينشر صور طائرة الإجلاء التركية المستهدفة
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نشرت القوات المسلحة السودانية صور طائرة الإجلاء التركية المستهدفة صباح اليوم الجمعة لدى هبوطها بقاعدة وادي سيدنا العسكرية.

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى طائرات الإجلاء لنيران أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا بالسودان دون تسجيل أي أصابات.

واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف الطائرة، لكن الناطق باسم الدعم نفى لاحقا تورط القوات في الواقعة.

وحمل المسؤولية بالكامل "لمن يحاولون إلصاق التهم بقواتنا لتخريب علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة وفي كل مرة يتم نسف مخططاتهم الدنيئة بإظهار الحقائق"، على حد قوله.

المصدر: RT

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