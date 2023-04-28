تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في السودان

أكد الجيش السوداني تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار واتهم قوات الدعم السريع بالواقعة.

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وقال الجيش في بيان له اليوم الجمعة: "تعرضت طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم إلى إطلاق نار من قبل المتمردين أثناء تقربها للهبوط بمطار وادي سيدنا".

وأضاف البيان: "مما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها"، مؤكدا أن الطائرة "هبطت بسلام في تمام الساعة 07:25 بمطار وادي سيدنا بسلام وجاري إصلاح الطائرة".

وحذرت القوات المسلحة السودانية "من محاولات المتمردين عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع التركية تعرض إحدى طائرات الإجلاء لنيران أسلحة خفيفة أثناء هبوطها في منطقة وادي سيدنا بالسودان دون تسجيل أي أصابات.

في غضون ذلك، نفى الناطق باسم قوات الدعم السريع تورط القوات في استهداف على طائرة الإجلاء التركية.

وجاء في بيان قوات الدعم السريع: "لقد ظلت قواتنا ملتزمة بشكل صارم بالهدنة الإنسانية التي وأفقنا عليها منذ منتصف الليل وانه لا صحة لاستهدافنا لأي طائرة في سماء وادي سيدنا بأمدرمان وهي منطقة لا تقع تحت سيطرة قواتنا وليس لدينا في محيطها أي قوات".

وأضاف البيان، "أن المسؤولية بالكامل تقع على من يحاولون إلصاق التهم بقواتنا لتخريب علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة وفي كل مرة يتم نسف مخططاتهم الدنيئة بإظهار الحقائق".

المصدر: RT