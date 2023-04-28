نصرالله يلتقي وزير الخارجية الإيراني

التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث تم عرض التطورات في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر ‏التطورات في المنطقة وخصوصا موضوع الاتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين.

وفي تصريح بعد لقائه مجموعة من البرلمانيين اللبنانيين، قال عبد اللهيان: "تحدثنا بمختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، واطلعت على رؤي البرلمانيين بمختلف توجهاتهم وبطبيعة الحال نقلت لهم آراء الجمهورية الإسلامية"، مشيرا إلى أن "النواب الذين حضروا الاجتماع، رحبوا بالاتفاق الإيراني السعودي، وأكدوا على الآثار الإيجابية لهذا التعاون على جميع دول المنطقة، بما في ذلك لبنان".

وأضاف: "دعوت جميع الأطراف اللبنانية إلى التشاور والنقاش لحل المشاكل، لا سيما فيما يتعلق بانتخاب الرئيس اللبناني"، مبينا أنه "لا معنى لزيارتي إلى لبنان من دون لقائي مع بعض قيادات المقاومة الفلسطينية".

المصدر: RT