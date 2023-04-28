على الهواء.. رد فعل مؤثر لمذيعة تفاجأت بوجود خالها ضمن القادمين إلى السعودية من السودان

فوجئت مراسلة شبكة "سكاي نيوز" البريطانية يسرا الباقر بخالها بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى المملكة العربية السعودية.

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وبينما كانت المراسلة تؤدي عملها في تغطية وصول دفعة جديدة من المجلين إلى جدة قادمين من السودان، وجدت خالها، حيث تقول في مقطع فيديو عفوي: "يا إلهي هذا خالي".

وعلى الفور اتجهت المراسلة إلى خالها محسن، وهو جراح سوداني يحمل الجنسية الأمريكية، واحتضنته، ثم دار بينهما حوار سريع ومؤثر باللهجة السودانية.

وتقول المراسلة في الفيديو: "خالي محسن. الحمد لله على السلامة. لم أعرف أنك أتيت"، ليرد عليها قائلا: "تحركنا أمس". وأضافت يسرا التي لم تتمالك دموعها: "ما إحساسك؟"، ليرد خالها قائلا: "الحمد لله رب العالمين. يعطيكم العافية".

وأخبرته المراسلة أنها ستبلغ أهلها أنه وصل سالما إلى جدة، وأضافت بتلقائية: "سأبلغ والدتي. سنتجمع في السودان إن شاء الله".

'I didn't know that you came here.'



As evacuees arrive in Jeddah from Sudan, Sky's @YousraElbagir, finds her uncle in the crowds. Mohsin, a Sudanese-American surgeon, boarded a ship in Port Sudan to escape the fighting in Khartoumhttps://t.co/hihS4akeuZpic.twitter.com/u8m0m5RvLv — Sky News (@SkyNews) April 27, 2023

المصدر: سكاي نيوز