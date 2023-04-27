وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني للتشاور بشأن التطورات في السودان

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا يوم الخميس، من وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، وبحثا معا تطورات الوضع في السودان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير البريطاني استهل الاتصال بتقديم التعازي فى استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر لدى الخرطوم، مثنيا على الدور البطولي الذي تقوم به السفارة المصرية وباقي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لإجلاء رعايا دولهم في أسرع وقت ممكن وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة.

كما قدم الوزير البريطاني الشكر لنظيره المصري على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معربا عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء باقي الرعايا البريطانيين.

وقدم كليفرلي التهنئة في هذا الإطار على جهود الإجلاء الناجحة التي قامت بها مصر حتى الآن، معبرا عن حرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق فيما يتعلق بالأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد أن الوزير سامح شكري أكد أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية وشدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار، وهو ما اتفق الجانبان على أهمية العمل سويا من أجل ضمان تحقيقه.

واتفق الوزيران فى نهاية الاتصال على أهمية استمرار التواصل وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع في السودان، مؤكدين على أهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء وإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار في أقرب فرصة ممكنة.

المصدر: RT