وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره العماني هاتفيا تطوير العلاقات الثنانية

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أهمية استمرار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة.

وأكد المقداد، "ارتياح" سوريا لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، وخاصة بعد زيارة الرئيس بشار الأسد، الأخيرة إلى سلطنة عمان.

كما اتفق الوزيران على التواصل المستمر لمناقشة القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك.

وصدر بيان في ختام اجتماع تشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق عقد يوم 14 أبريل، أكد أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقام وزير الخارجية السوري فيصل مقداد بزيارة إلى الرياض، تلاها زيارة لوزير الخارجية السعودية فيصل فرحان إلى دمشق.

كما أجرى الوزير السوري زيارات لمصر وتونس والجزائر.

إقرأ المزيد

المصدر: "سانا"