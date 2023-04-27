قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان موافقتها على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الخميس.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "تتقدم قيادة الدعم السريع بوافر الشكر والتقدير لكل من الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية بوافر الشكر والتقدير على المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات انسانية آمنه للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الاجلاء".

وأضاف البيان: "شكر خاص لكل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية على جهودهما المستمرة منذ اندلاع الأزمة بالبلاد".

وأكمل: "التزاما من قوات الدعم السريع بمبادئ القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف بشأن حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، نعلن موافقتنا على مقترح الثلاثية والرباعية بتمديد الهدنة الانسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتبارا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الخميس 27 أبريل 2023".

وتابع البيان: "نؤكد التزامنا التام بشروط الهدنة الانسانية تقديرًا للظروف التي يمر بها شعبنا الكريم ولتسهيل اجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب، ونود أن نلفت الانتباه الى وجود أكثر من مركز لاتخاذ القرار داخل قيادات القوات المسلحة الانقلابيين و فلول النظام البائد مما تسبب في تضارب قراراتهم وانعكس ذلك في عدم الالتزام بشروط الهدنة الانسانية والهجوم المتواصل على معسكرات قواتنا والاحياء السكنية بالطائرات والمدافع".

واستطرد: "نؤكد لمواطنينا الأعزاء اننا سنبذل قصارى جهدنا للاستفادة من فترة الهدنة لتقديم المساعدات الممكنة التي من شأنها تخفيف المعاناة عن كاهلهم".

المصدر: RT