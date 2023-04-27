الجيش السوداني: جرى خرق الهدنة المعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المتمردين

أكدت القوات المسلحة السودانية اليوم الخميس، أنه جرى خرق الهدنة المعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المتمردين.

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وفي موجز الموقف لليوم الثلاثاء، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة: "جرى خرق الهدنة المعلنة في يومها الثالث على التوالي بواسطة المتمردين، حيث تواصل القصف والقنص العشوائي على منطقة القيادة العامة وما حولها من مرافق ومؤسسات مدنية ومناطق سكنية مما تسبب في حدوث إصابات بين المدنيين".

وأضاف البيان: "تم سحق قوة من المتمردين حاولت الهجوم على أحد مواقعنا بشارع النيل مساء اليوم حيث قامت قواتنا بصد الهجوم وتكبيده خسائر فادحة وتدمير عربتين قتاليتين".

وأكمل: "حاول المتمردون الهجوم على قواتنا بجنوب أم درمان إلا أن القوة تمكنت من صد وتدمير القوة المهاجمة".

وتابع: "أمرت قوة من المتمردين العاملين بموقع كبانيات سوداتل جنوب غرب حديقة القرشي بإطفاء الكهرباء مما تسبب في خروج كبانيات الخرطوم جنوب من الخدمه".

وأردف: "قام المتمردون بنهب مجمع أبراج الحجاز بتقاطع شارع الإنقاذ مع مستشفى البراحة..قام المتمردون بارتكاب فظائع بحق سكان بري الدرايسة خلال اليوم حيث قتلوا بعض شباب المنطقة لرفضهم دخول قوة المتمردين للحي".

واستطردت القوات المسلحة: "مارس المتمردون الإرهاب علي المواطنين بصينية الزعيم الأزهري بأم درمان وذلك بنهب ممتلكاتهم ومن ضمنها عربة توسان موديل 2021 باللوحة خ11 (922)".

وتابعت: "رصدت قواتنا هروب حوالي 2000 من المتمردين على متن جرارات متجهة إلى خارج الخرطوم من جهة الغرب، بجانب رصد هروب مجموعة أخرى على متن 35 عربة لاندكروزر باتجاه سودري"، مضيفة: "تشهد بقية ولايات البلاد استقرارا في الأوضاع الأمنية عدا الصراع القبلي الذي اندلع في ولاية غرب دارفور وتجري المحاولات لمحاصرته بالتنسيق مع السلطات المحلية".

المصدر: RT