بلينكن يبحث الوضع في السودان مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء الوضع في السودان، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية بحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل وقف دائم للأعمال العدائية وإنهاء القتال في السودان.

واتفق الوزير بلينكن ورئيس المفوضية على أن ضغط قيادة الاتحاد الإفريقي على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا يزال ضروريا لوقف العمليات العسكرية على الفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

المصدر: وكالات