مصر.. آخر إحصائية لإجلاء المصريين من السودان جوا وبرا

أعلن متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إجلاء 1140 مواطنا مصريا اليوم من السودان، بينهم 443 برا، و697 جوا عبر 7 رحلات من السودان.

وقال السفير أبو زيد: "في ظل ما تشهده جهود إجلاء المواطنين المصريين في السودان من وتيرة متزايدة بمرور الوقت، تم إجلاء 1140 مواطناً مصرياً اليوم 26 أبريل الجاري، حيث تم إجلاء 443 مواطناً مصرياً من السودان عبر الإجلاء البري و697 مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي من خلال تنفيذ 7 رحلات عبر المجهود الجوي في إطار الجسر الجوي القائم لنقل الرعايا المصريين بالسودان".

وأكد المتحدث استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحاً وصول عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 2679 مواطناً حتى الآن.

المصدر: RT