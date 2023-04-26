وصول طائرة عسكرية إلى مطار قرطاج تحمل 46 تونسيا من السودان (فيديو)

وصلت إلى مطار قرطاج مساء الأربعاء طائرة عسكرية تونسية تحمل 46 مواطنا تم إجلاؤهم عن السودان.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن الطائرة كان على متنها 46 شخصا.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية بجمهورية السودان الذين عبروا عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن، قد انطلقت فجر الاثنين 24 أبريل 2023.

وأكدت أنه تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين هذه العملية.

وتواصل الدول الغربية والعربية عمليات إجلاء رعاياها من السودان مستفيدة من دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ مساء الثلاثاء ولمدة 72 ساعة بين طرفي النزاع في البلاد، بوساطة سعودية - أمريكية.

وتشهد عمليات الإجلاء قيادة السعودية لأضخم عملية نقل لرعايا أجانب من أحد البلدان في تاريخها، بينما شاركت الإمارات في نقل رعايا نحو 19 دولة من السودان.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تونسية