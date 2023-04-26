أول رحلة إجلاء لرعايا مغاربة من السودان تصل الدار البيضاء

وصلت أول الطائرات المخصصة لإجلاء المغاربة العالقين في السودان بمطار الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، ومن المنتظر أن تصل طائرة ثانية بعد ساعات.

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وانطلقت الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية ليلا من مطار بورتسودان، بعد فتح جسر جوي خاص لإجلاء المواطنين المغاربة الذين وصلوا إلى مدينة بورتسودان على دفعات.

وبعد التعليمات الملكية لنقل المغاربة العالقين بالسودان، خصصت البلاد طائرتين تابعتين للخطوط الملكية المغربية ستتكلفان بعملية الإجلاء.

وقال سفير المغرب في السودان، محمد ماء العينين، أمس الثلاثاء، إن "البعثة المغربية قامت أيضا بوضع الترتيبات المرتبطة باستقبال طائرتين مغربيتين في أفق إجلاء كل المواطنين المغاربة المقيمين في السودان بناء على تعليمات جلالة الملك".

وأوضح السفير أنه بعد القافلة البرية الأولى التي وصلت أول أمس الاثنين إلى مدينة بورتسودان، من المرتقب أن يصل حوالي 80 مواطنا مغربيا، من الذين لم تشملهم عملية الترحيل الأولى، اليوم الأربعاء إلى هذه المدينة.

وأجلت دول عدة رعاياها من السودان إثر الاشتباكات التي اندلعت منذ 15 أبريل الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين المتقاتلين ظهر اليوم الأربعاء، رغم الهدنة المعلنة أمس لمدة 3 أيام والتي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية سعودية.

المصدر: هيسبريس