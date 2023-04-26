"الأجواء تتجه نحو الفوضى".. وزير لبناني يدعو الأمم المتحدة لعدم التصريح في ملف النازحين السوريين

دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين.

وقال حجار إن "التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيما أن ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة منذ فترة"، مؤكدا أن ملف النازحين إنساني.

ودعا إلى احترام قوانين البلدين، مشيرا إلى أن الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليا وخارجيا.

ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتنسيق مع الحكومة، وعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني لا يتعدَى على أحد بل يوقف من دخل خلسة إلى لبنان.

المصدر: lebanon debate