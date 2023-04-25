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بقرار من الرئيس تبون.. الجزائر تجلي 16 فلسطينيا و22 سوريا من السودان

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بقرار من الرئيس تبون.. الجزائر تجلي 16 فلسطينيا و22 سوريا من السودان
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإجلاء الجزائرين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، حيث تم حتى الآن إجلاء 16 فلسطينيا و22 سوريا.

وأشار بيان الرئاسة الجزائرية: "إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر بأن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة، كل رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، في مقدمتهم الأشقاء الفلسطينيون المقيمون في السودان، حيث مست العملية 16 مواطنا فلسطينيا و22 مواطن سوريا".

وأشاد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، اليوم، بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مساعدة بلاده على إجلاء عائلتين فلسطينيتين مكونتين من 16 فردا من الخرطوم.

كما ثمن أبو عيطة مواقف الرئيس تبون، تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها "مشرفة ومحل احترام وتقدير القيادة الفلسطينية وشعبها".

واستقبل تبون، الثلاثاء، سفير سوريا لدى الجزائر نمير وهيب الغانم، الذي قدم له شكره وامتنانه على مساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان.

وقال وهيب الغانم: "نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تجاوبه ومساعدته في إجلاء 22 مواطنا سوريا من السودان".

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية 

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