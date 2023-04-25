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الرئيس الجزائري يتلقى دعوة نظيره الإماراتي لزيارة الإمارات

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يتلقى دعوة نظيره الإماراتي لزيارة الإمارات
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء سفير الإمارات بالجزائر يوسف سيف خميس آل علي، الذي حمل دعوة لتبون من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة الإمارات.

وقد جرى الاستقبال بمقر الرئاسة الجزائرية بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد محمد النذير العرباوي.

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المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية 

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