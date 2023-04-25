الحكومة المصرية تضخ مليارات الجنيهات في سيناء

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة شمال سيناء بخطة عام 2022-2023 تبلغ 7.9 مليار جنيه.

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وأوضحت الوزيرة أن الخطة بنسبة زيادة 27.4% عن خطة 2021-2022، ويصل عدد المشروعات التنموية المستهدفة بالمحافظة إلى 152 مشروعًا.

وأضافت السعيد، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه فيما يخص محافظة جنوب سيناء، بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 208 مشروعات، وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة 9.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 124% عن خطة عام 2021-2022.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وفي إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2022-2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأشارت هالة السعيد إلى أنه فيما يخص محافظة شمال سيناء، تم توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 32% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للمحافظة هذا العام، ويخص قطاع الإسكان 2.3 مليار جنيه بنسبة 29%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.1 مليار جنيه بنسبة 14%.

ويخص قطاع الموارد المائية والري بالمحافظة استثمارات بقيمة 1.1 مليار جنيه بنسبة 14%، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 225.4 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 675 مليون جنيه بنسبة 8%، وفقا للوزيرة.

وأوضحت السعيد أنه فيما يخص محافظة جنوب سيناء، تم توجيه استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 27%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 22%، ويخص التعليم العالي والبحث العلمي 1.9 مليار جنيه بنسبة 20%.

وذكرت أنه تم أيضا توجيه 593.8 مليون جنيه استثمارات لقطاع الصحة بنسبة 7%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات تبلغ 509.6 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه بنسبة 19%.

وأشارت السعيد إلى أهم المستهدفات التنموية في مجال الإسكان بمحافظة شمال سيناء، تتمثل في توجيه حوالي 691.8 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 39 مشروعا.

وفي مجال التنمية المحلية بشمال سيناء، من المستهدف تنفيذ 70 مشروعا تنمويا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 749.5 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 237.9 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء، بحسب السعيد.

وأضافت السعيد أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة جنوب سيناء، تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 1.8 مليار جنيه، إلى جانب توجيه 60 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 70 مشروعًا.

وفي قطاع الإسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 44 مشروعًا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 18 مشروعا في قطاع الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبي بتكلفة 150 مليون جنيه، واستكمال إنشاء مستشفى دهب المركزي بتكلفة 40 مليون جنيه.

المصدر: RT