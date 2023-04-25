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مراسلنا: وصول الدفعة الأولى من لبنانيين تم إجلاؤهم من السودان

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا اليوم الثلاثاء، بوصول الدفعة الأولى من لبنانيين تم إجلاؤهم من السودان إلى مطار بيروت الدولي.

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وضمت المجموعة التي وصلت عند الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي عبر طيران الشرق الأوسط، قادمة من جدة في المملكة العربية السعودية، 12 لبنانيا وسوريا وفلسطينيا تم اجلاؤهم من السودان.

وكان في استقبالهم في المطار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الذي شكر "السعودية التي منحت الأولوية لإجلاء رعايانا من السودان".

ومن المتوقع، أن تصل الدفعة الثانية والتي تضم 32 شخصا، عند الساعة 11:30 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

المصدر: RT

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