مطالب بتحرك مصري بعد مقتل أحد دبلوماسييها في السودان

علق النائب المصري، مصطفى بكري على إعلان وزارة الخارجية، الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم، وقال بكري: "نحتاج إلى موقف قوي، وإدانة واضحة".

رحم الله الفقيد ولكن ماذا بعد ، لاأظن أن مصر ستترك دمه يضيع هباء . هذا قتل متعمد يعكس روحا عدائيه ضد مصر من القتلة المعروفين . نحتاج إلي موقف قوي وإدانه واضحه . الدم المصري ليس رخيصا ، رحم الله فقيدنا ونتمني ألا تتكرر مثل هذه الجرائم ونحمل القتله المسئوليه كامله pic.twitter.com/XVf6K4OxAM — مصطفى بكري (@BakryMP) April 24, 2023

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وأضاف مصطفى بكري، عبر تويتر: "رحم الله الفقيد، ولكن ماذا بعد، لا أظن أن مصر ستترك دمه يضيع هباء"، وتابع: "هذا قتل متعمد يعكس روحا عدائية ضد مصر من القتلة المعروفين، نحتاج إلى موقف قوي، وإدانة واضحة".

وأكد أن "الدم المصري ليس رخيصا"، وأضاف: "نتمني ألا تتكرر مثل هذه الجرائم ونحمل القتلة المسؤولية كاملة".

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "تنعى وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذي استشهد يوم الاثنين 24 أبريل".

وأفادت بأن الغراوي لقي مصرعه خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وأضافت "وإذ تحتسب وزارة الخارجية فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، تؤكد الوزارة أن البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني مقتل الدبلوماسي المصري محمد حسين محمد الغراوي، مشيرا إلى أنه كان يستقل عربة "فورتشنر" تحمل اللوحة 132 - هيئة دبلوماسية لحظة مقتله.

المصدر: RT