وزير الخارجية السعودي: نتواصل مع الأشقاء بالسودان لتأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن "المملكة تتواصل مع الأشقاء بالسودان لتأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء، وتسعى لإجلاء المزيد من العالقين".

وقال بن فرحان إنه "بتوجيهات من القيادة، وانطلاقا من واجبنا تجاه مواطني السعودية في جميع دول العالم، تم إجلاء نحو 356 شخصا، منهم 101 مواطنا سعوديا، و255 شخصاً آخرين ينتمون لـ26 جنسية، من السودان".

وأكد "أننا نتواصل مع الأشقاء بالسودان لتأمين ممرات آمنة لعمليات الإجلاء"، مشددا على أن "المملكة ستواصل إجلاء رعايا الدول التي طلبت المساعدة".

هذا وتسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

المصدر: وكالات