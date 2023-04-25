مصر.. نجاح أول عملية جراحية بالحبل الشوكي لرضيع عمره يوم واحد (صور)

نجح فريق طبي بمستشفى أبوقير العام في الإسكندرية بمصر، في إجراء عملية جراحية لتصويب عيب خلقي بالحبل الشوكي لرضيع يبلغ من العمر يوما واحدا.

وقالت الدكتورة دعاء حمودة، مدير مستشفى أبوقير العام، إن المستشفى استقبل رضيعا يبلغ من العمر يوما واحدا مصاب بعيب خلقي في الحبل الشوكي "مرض الصلب المشقوق" (Neural tube defect-meningocele repair) وهو عيب خلقي يحدث عندما لا يتكون العمود الفقري والحبل النخاعي بالشكل الصحيح.

وأضافت الدكتورة دعاء حمودة أن العملية استمرت قرابة 4 ساعات.

وثمنت مديرة المستشفى جهود الفريق الطبي القائم على العملية الجراحية.

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ومرض "الصلب المشقوقة" أو "السنسنة المشقوقة" نوع من عيوب الأنبوب العصبي الذي يعد بنية بالجنين النامي تصبح في النهاية دماغ الطفل والحبل النخاعي والأنسجة التي تحيط بهما، ويتكون الأنبوب العصبي عادة في وقت مبكر من الحمل، ويغلق في اليوم الثامن والعشرين بعد الإخصاب.

وفي حالة الأطفال الذين لديهم "السنسنة المشقوقة"، لا يغلق جزء من الأنبوب العصبي أو لا يتطور بالشكل الصحيح، ما يسبب مشكلات في الحبل النخاعي وفي عظام العمود الفقري.

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المصدر: "مصراوي"