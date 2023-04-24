السودان.. قوات الدعم السريع تصدر بيانا حول الهدنة الإنسانية

أصدرت قوات الدعم السريع في السودان مساء الاثنين، بيانا حول هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف ليل الاثنين.

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وقالت في البيان: "بناء على وساطة من الولايات المتحدة، وافقت قوات الدعم السريع على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ منتصف هذه الليلة، من أجل فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية".

وأكدت قوات الدعم السريع استعدادها التام للتعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات كافة التي تمكن الجاليات والبعثات من مغادرة البلاد بسلام.

كما أكدت التزامها خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار، محذرة من استمرار خروقات الطرف الثاني المستمرة في عدم الالتزام بالهدنة.

وأفادت بأنها تقف إلى جانب الشعب وتدعم خياراته وتسعى لتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة حكم القانون.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام اعتبارا من الثلاثاء.

المصدر: RT + وكالات