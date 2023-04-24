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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود

أخبار العالم العربي

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود
Sputnik
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أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الاثنين، وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكر الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، "أنه سيصلى عليه يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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