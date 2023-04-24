الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الاثنين، وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكر الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، "أنه سيصلى عليه يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

#الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/igSR0tuYXu#واسpic.twitter.com/6dGyw6QoN3 — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 24, 2023

المصدر: وكالة الأنباء السعودية