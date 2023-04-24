مراسلة RT: إصابة 5 أشخاص دهسا في القدس والقوات الإسرائيلية تحيد مشتبها به (فيديو)

أفادت مراسلة RT اليوم الاثنين، بأن 5 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة إثر تعرضهم للدهس في مدينة القدس.

وقال موقع "عرب 48" إن طاقما طبيا قدم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم للمشافي لاستكمال تلقي العلاج.

وذكر الموقع أن أحد المصابين مسن في السبعين من عمره أصيب بجراح خطيرة، فيما أصيبت امرأة في الثلاثين من عمرها بجراح متوسطة، و3 أشخاص بجراح طفيفة.

وقالت الشرطة والقوات الإسرائيلية في بيان إن مركبة اصطدمت بمارة في المدينة ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وأشارت في البيان إلى أنه تم تحييد المشتبه به، كما تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان عملية الدهس.

المصدر: RT + وسائل إعلام