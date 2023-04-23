العراق يعلن مقتل أحد رعاياه في السودان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، مقتل عراقي في السودان بسبب الصراع هناك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح مقتضب أن "عراقيا قتل في الأحداث التي تجري في السوداني".

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وفي السياق ذاته، أعلن أحمد الصحاف، يوم الأحد، إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى منطقة بورتسودان.

وقال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن 14 عراقيا جرى إجلائهم من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان، بناء على طلبهم"، مبينا أن ذلك تم بمتابعة وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأفاد بأنه تم تخصيص أرقام ساخنة لتلقي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك.

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت يوم السبت إجلاء الدبلوماسيين العراقيين من مبنى السفارة في الخرطوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم كان بعملية نوعية".

ويدور منذ أيام صراع مسلح في السودان بين الجيش برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيته المئات بين القتلى والجرحى.

المصدر: RT