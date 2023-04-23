هيئة شؤون الأسرى: 19 أسيرا أردنيا في السجون الإسرائيلية

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 19 أسيرا عربيا لا يزالون في السجون الإسرائيلية، جميعهم أردنيون، بعضهم يحمل الجنسية والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديه أرقام وطنية أردنية.

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وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته في يوم الأسير العربي، أن من بين الأسرى الأردنيين 9 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، و5 يقضون أحكاما تتراوح ما بين 20-36 عاما، و3 يقضون أحكاما تتراوح ما بين 10 وأقل من 20 سنة، إضافة إلى أسير آخر يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعتقلا إداريا، مضيفة أن من بين هؤلاء الأسرى من هو معتقل منذ أكثر من 20 عاما على التوالي.

وأوضحت أن هؤلاء الأسرى الأردنيين، يتوزعون على عدة سجون، هي: "ريمون" و"نفحة"، و"ايشل"، و"جلبوع"، و"النقب"، و"ايشل"، و"عوفر" و"مجدو"، مشيرة إلى أنهم يتلقون المعاملة القاسية ذاتها، ويتعرضون لانتهاكات من قبل إدارة السجون الإسرائيلية التي لم تميز يوما في تعاملها وقمعها بين أسير فلسطيني وآخر عربي.

ودعت الهيئة المؤسسات المعنية ووسائل الإعلام المختلفة كافة، إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية ومعاناتهم المتفاقمة.

المصدر: وفا