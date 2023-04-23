سفير: إجلاء جميع الروس من نقاط الخرطوم الساخنة إلى السفارة

قال السفير الروسي في السودان أندريه تشيرنوفول، إنه تم تقريبا إجلاء جميع الروس الذين كانوا في منطقة القتال في الخرطوم إلى مبتى السفارة الروسية في السودان

وأضاف الدبلوماسي: "في الحقيقة بدأت الأعمال القتالية في كل مكان بشدة وفي وقت واحد، وكانت جدية إلى حد كبير. المواطنون الروس تواجدوا في حوالي ستة أو سبعة مناطق ساخنة في الخرطوم، ولحسن الحظ تمكنا من إخراجهم جميعا من هناك ، باستثناء امرأة روسية مع طفلها في مبنى مدينة النوبة. هذه هي النقطة الأخيرة التي يتواجد فيها مواطن روسي، باستثناء السفارة طبعا. نجحنا في نقل كل من كان في منطقة القتال إلى السفارة".

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وشدد السفير على أن الدبلوماسيين، على اتصال مستمر مع الروس المتواجدين في أماكن آمنة نسبيا وبعيدة عن خطوط التماس بين الجانبين المتناحرين في السودان.

وقال: "تمت توصية الجميع بعدم الخروج إلى الشوارع. الجميع يلتزمون بذلك".

ويشهد السودان، منذ يوم 15 أبريل، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

المصدر: نوفوستي