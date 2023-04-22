سامح شكري: من الضروري امتناع أي طرف خارجي عن التدخل وتقويض جهود التهدئة في السودان

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي توبياس بيلستروم.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، إن الاتصال شهد مناقشة تطورات الوضع في السودان وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية من أن تصل إلى المصابين والجرحى.

وأكد الوزير على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب.

وأضاف أن سامح شكري تناول الجهود التي تضطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف، مشددا على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات في هذا الشأن، حقناً لدماء الشعب السوداني.

وأعرب الوزير السويدي عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك.

المصدر: RT