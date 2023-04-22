الجيش السوداني: "المتمردون خرقوا الهدنة"

نشر الجيش السوداني بيانا، مساء السبت، أعلن فيه أن "قوات الدعم السريع خرقت الهدنة".

وقال الجيش إن أعمال القناصة مستمرة من أعلى البنايات المطلة على محيط القيادة العامة ومناطق متفرقة جنوب الخرطوم، والخرطوم بحري.

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وأضاف أن "قوات الدعم السريع نفذت قصفا عشوائيا بالهاون، أدى إلى سقوط قذائف على مناطق سكنية مجاورة مما أحدث إصابات بين بعض المواطنين".

وأشار إلى أن "المتمردين نفذوا هجوما على مدينة جياد الصناعية ونهبوا بعض المعدات قبل تصدي الجيش وطرده لهم".

وأوضح الجيش أيضا أن قصفا مدفعيا استهدف مواقع بمحيط القيادة العامة و"تم ترويع المواطنين مع استمرار إقامة الحواجز على الطرق وتفتيش المارة وتوقيف بعضهم".

وأفاد "باستمرار أعمال نهب ممتلكات المواطنين وكسر واقتحام بعض المحال التجارية بالسوق العربي وتدمير مقر المؤسسة التعاونية الوطنية، بالإضافة إلى اقتحام وسرقة أسواق المؤسسة التعاونية الوطنية بالخرطوم بحري".

كما أشار إلى أن "قوات الدعم السريع استمرت في احتلال بعض مراكز الشرطة ومنعها من القيام بواجباتها اليومية في حفظ الأمن وحماية المرافق والمنشآت وتأمين السلامة والطمأنينة العامة للمواطنين بجميع أنحاء البلاد".

وشدد الجيش على أنه سيستمر في التصدي لهذه الانتهاكات والتعامل معها بالأسلوب المناسب حسب الموقف.

المصدر: RT