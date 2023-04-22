تونس.. الحماية المدنية تنتشل 3 بقرات علقن في أوحال مجردة

نجحت وحدات الحماية المدنية بجندوبة أقصى شمال غربي تونس، في انتشال ثلاث بقرات علقن في الأوحال على ضفاف نهر مجردة بأحواز مدينة جندوبة الشمالية.

وأفادت إذاعة "موزاييك" بأن مواطنا أعلم الحماية المدنية بجندوبة أن بقراته الثلاثة التي كانت ترعى بجوار الوادي قد علقت بالأوحال بوادي مجردة على مستوى حي الأنس من معتمدية جندوبة الشمالية.

وناشد أعوان الحماية التدخل لإنقاذ حيواناته من الخطر.

وتنقل فريق الإنقاذ على عين المكان ورغم صعوبات التدخل جراء عمق الأحوال وكثافة الأشجار التي تغطي المكان تمكن أعوان الحماية وبعد تدخل لأكثر من أربعة ساعات تراوح بين قص الأشجار لتسهيل عمليات التدخل، تم إخراج البقرات الثلاث وتسليمهن إلى صاحبها.

/ Mosaique fm

المصدر: إذاعة "موزاييك"