الحكيم: لن نسمح لأي طرف أن يعيد العراق لمربع الطائفية والانقسام

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، أن العراق اليوم يعود للواجهة بقوة المنطق والحوار وليس بأسلحة الدمار، متعهدا بعدم السماح "لأي طرف أن يعيد العراق لمربع الطائفية والانقسام".

وقال الحكيم في خطبته السياسية التي ألقاها بعد صلاة عيد الفطر: "العراق اليوم يعود للواجهة بقوة المنطق لا بمنطق القوة، وبسلاح الحوار لا بأسلحة الدمار، وبسياسة الانفتاح لا بسياسة العزلة والانغلاق، فنشاهد عقد المؤتمرات الاقليمية في بغداد واستقبال الوفود الإقليمية والدولية التي تشكر دولة العراق وشعبه على أدوارهم البناءة الإيجابية".

وشدد الحكيم على أن العراق "يواجه تحديات تتمثل في "التمسك بالمكتسبات الحاصلة وتنضيجها وتقويتها لتكون مكتسبات دائمة وثابتة ومتنامية، وثانيها الحفاظ على الأمن و الاستقرار السياسي والاجتماعي بما ينعكس على حفظ المكتسبات واستثمار الفرص وتنميتها وقطف ثمارها".

وحذر من "وجود أجندات لا تزال تعمل بعقلية الماضي في استهداف المكونات العراقية لإرباك وخلخلة استقرار أهلنا في الوسط والجنوب من العشائر الكريمة والمضحية".





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وتعهد بعدم السماح "لأي طرف أن يعيد العراق الى مربع الطائفية والانقسام والتطرف والفرقة ، وسيكون لنا موقف حازم في التصدي لهذه الأجندات المكشوفة والمفضوحة".

وشدد على أن "رسالة العراقيين اليوم واضحة وصريحة لمن يريد بالعراق سوءاً أو ضرراً، إننا هنا على أرضنا صامدون، ندافع عنها بالغالي والنفيس، ولن نسمح لغربان الإرهاب والتطرف أن توقع بنا وبوطننا ومصالحنا، وسنقطع دابر المعتدين والمتجاوزين والمتربصين بوحدتنا وتكاتفنا ومرجعيتنا وعقيدتنا وهويتنا العراقية الأصيلة".





المصدر: رووداو