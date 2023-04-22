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الأمن المغربي: كمية "كوكايين التونة" المحتجزة تبلغ 59 كيلوغراما

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الأمن المغربي: كمية
Globallookpress
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كشفت مديرية الأمن في مدينة طنجة المغربية أن كمية مخدر الكوكايين المحجوزة في حاوية بحرية للتبريد بميناء طنجة المتوسط بلغت 59 كيلوغراما و218 غراما.

وكانت عملية مشتركة لمصالح الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط قد أسفرت، يوم أمس الخميس، عن حجز شحنات من سمك التونة معبأة بكميات من مخدر الكوكايين، كانت قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا على متن حاوية بحرية للتبريد.

وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص هذه القضية، كما تم اللجوء لقنوات التعاون الأمني الدولي بالتنسيق مع منظمة الأنتربول، وذلك للكشف عن جميع أعضاء الشبكة الإجرامية الدولية المتورطة في هذه القضية.

المصدر: هسبريس

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